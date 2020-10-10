Миллионы украинцев рискуют остаться без пенсий в ближайшие годы

Такой прогноз озвучил аналитик Егор Комов в комментарии для "Обозревателя".

По его словам, уже с 2028 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 35 лет стажа.

"Разумеется, те люди, которые сейчас не работают официально или вовсе не работают, рассчитывать на пенсию не могут. Результат от повышения требования к стажу почувствуем на себе уже через несколько лет", - отметил эксперт.

По его словам, украинские власти должны вплотную заняться данной проблемой, поскольку в противном случае около 5,2 млн украинцев рискуют остаться без пенсий.

"Это большая проблема, именно ее в первую очередь должно заниматься сейчас наше правительство. Это ресурс для того, чтобы компенсировать дефицит Пенсионного фонда, найти средства для повышения выплат", – подчеркнул Комов.



Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль о том, что через 15 лет наша страна может оказаться в ситуации, когда не сможет выплачивать пенсии, поскольку количество пожилого населения будет очень велико.

По его словам, в ближайшем будущем каждый работающий украинец будет вынужден содержать двух пенсионеров. Поэтому власть предлагает внедрить накопительную пенсионную систему, благодаря которой еще один вид пенсионных отчислений может появиться в следующем году.

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