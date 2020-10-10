Топ-модель Белла Хадід захопила фігурою у відвертій сукні з глибоким декольте

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина продовжила публікувати фото і відео зі святкування 24-го дня народження. Цього разу красуня поділилася роликом, на якому спробувала спародіювати Кайлі Дженнер. Модель використовувала голос Кайлі з програми, повторюючи слова на відео.

В руках у красуні була чарка зі спиртним, яку вона випила. Белла була одягнена в екстравагантну сукню з дуже глибоким декольте. Її невеликі акуратні груди так і норовили вистрибнути назовні. Крім цього, Белла приголомшила довгим нарощеним волоссям. У звичайному житті у дівчини досить коротка зачіска.

Варто відзначити, що всього за кілька годин відео Белли подивилися майже 6 мільйонів разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Культова", «Белла, тобі так добре з волоссям», «Королева Белла», «так прекрасно», «з прекрасним днем народження», «тільки ангел», «Привіт Белла, з днем народження, принцеса», «красиві дзвіночки», "Тигриця", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід відсвяткувала свій день народження з найближчими друзями, яких на приватному літаку вона доправила на віллу. Пізніше у них була вечірка в купальниках і вечірній вихід в ресторан.

Нагадаємо, що безсоромна Белла Хадід в міні-бікіні помірялася принадами з фігуристою подружкою:"це найкраще, що...".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід підсмажила "булочки" в пікантній позі на пляжі: "як Джолі!".

Також Politeka писала, що Белла Хадід прикрилася їжею замість одягу:"апетитні не тільки булочки".