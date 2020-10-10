Топ-модель Белла Хадід захопила фігурою в мініатюрному купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з подругою. 9 жовтня модель святкує свій 24-й день народження. Зазвичай красуня не влаштовує гучних гулянь, але цей раз став винятком.

На фото Белла зі своєю подружкою сиділи на пірсі в оточенні спиртних напоїв. Дівчата були одягнені в купальники. Вони встали на карачки, вигнулися і позували на камеру, буквально, міряючись бюстами. На одному з фото подружка і зовсім жартома "отшльопала" іменинницю.

"Кілька еліксирів на день народження", - підписала фото красуня.

За кілька годин пост моделі зібрав більше мільйона лайків і масу приємних слів.

"Дами, щасливого дня народження", "добре провести час", "ця дружба-найкраще, що коли-небудь траплялося", "королеви", "з Днем народження, дорога", "ви все робите правильно"," Милашки!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше Белла також поділилася знімками з борту приватного літака. За її словами, вона взяла з собою тільки найближчих друзів і відправилася «в пригоду, яка була абсолютно неповоротною». Судячи з фото, дівчатам було дуже весело на борту і гуляти вони почали саме там.

Нагадаємо, що Белла Хадід влаштувала фатальну спокусу з дівчатами в одній білизні:"Батога не вистачило".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід прикрилася їжею замість одягу:"апетитні не тільки булочки".

Також Politeka писала, що Белла Хадід приспустила сукню, показавши красу в латексі:"це незаконно...".