Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, себе в образі начальниці

Відповідні знімки красуня розмістила у себе в Instagram, пише Politeka.net

Як відомо, Кайлі Дженнер всього лише 23 роки і вона вже домоглася великих висот у житті. У своєму молодому віці вона вже є моделлю, підприємницею, світською та медійною особистістю.

Також ефектна красуня любить епатувати публіку на своїй сторінці в Instagram, де вона зібрала багатомільйонну аудиторію по всьому світу ( понад 197 мільйонів людей підписані на неї).

В цей раз Кайлі вирішила показати себе в образі начальниці, проте наряд її був далекий від ділового стилю.

Для цього вона одягла вельми екстравагантний костюм, що складається з короткої спідниці і кофти, що облягає, оголеною на одне плече і зав'язаною на животі. Її образ доповнила помаранчева сумочка і яскравий макіяж на обличчі.

На знімках Кайлі крутилася перед камерою, приймаючи спокусливі пози і демонструючи свою розкішну фігуру у всій красі.

А в підписі знаменитість зазначила, що вона «справжнісінький бос».

Фолловери прийшли в захват від нового вбрання моделі. Вони поставили 6 мільйонів лайків і закидали Кайлі захопленими коментарями, серед яких: «Яка стильна», «Неймовірна», «Фото вогонь».

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала абсолютно без білизни, ефектно присівши напівбоком на камеру. Очі знаменитість вирішила приховати під окулярами, а на її тілі були наклейки у вигляді доларів США.

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