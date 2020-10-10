Українська співачка Настя Каменських зачарувала образом
Як передає Politeka.net, нові кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці Instagram.
"Поцілунок" попереду вихідні "від мене до вас", - грайливо повідомила Настя в підписі до відео.
На опублікованих кадрах співачка з'явилася в повній бойовій розфарбуванні: яскравий макіяж і шикарне волосся просто зачарували її шанувальників, а обіцяний поцілунок убив всім наповал.
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Підписники Анастасії залишилися задоволеними постом і віддячили сотнями лайків і захоплених коментарів
"Який гарний колір волосся", "Настя ти просто бомба, фантастика", " а що за відтінок волосся?", "Настя ну ти як завжди на висоті!", "Боже як вона прекрасна", - писали під постом Каменських.
Раніше Каменських позувала на фото в приспущеній сукні і бікіні гірчичного кольору, прикривши при цьому очі окулярами. Шанувальники прийшли в справжній " бум " від побаченого.
Нагадаємо, Настя Каменських в напівпрозорому бікіні похвалилася бюстом, а даремно:"знову откушалась".
Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських похвалилася новим досягненням:»фігурка у неї, незважаючи на талант...".
Також Politeka писала, що грайлива Каменських посвітила красою, відчинивши халат на голому тілі:»сеньйорита на висоті".