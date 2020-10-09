Украинская певица Настя Каменских похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение 💛», - написала артистка.

На фото Каменских позирует в желтом купальнике, который придает соблазнительным изгибам Каменских еще большей пикантности. В частности, сквозь него выразительно выступают соски.

Яркое фото активно комментируют в Сети.

«Фигурка 🔥 натуральная красота всегда будет в приоритете!», «Серьёзная фигурка🔥🔥🔥», «Красиво», «Идеальная фигура», «Красотка», «Венера», «Фантастика», «Фигура прелесть», - пишут в комментариях.

Но не обошлось и без нападок хейтеров. Каменских снова отругали за обнаженные фото. Кроме того, некоторым пользователям Сети показалось, что артистка набрала вес.

«Настя, а кроме голой задницы еще можешь что-то показать? Потому что здесь не на что смотреть, надоело уже, понимаешь?», «Надоела со своей наготой...», «Ты поправилась ???», «Настя, где сиси😢😢😢», «Пора отписываться очередная 18+ мадам», «Опять откушалась», - пишут в комментариях.

Напомним, игривая Каменских в прозрачном наряде публично флиртовала с поклонниками: "Жаль, что я не Потап".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских посветила красотой, распахнув халат на голом теле: «Сеньорита на высоте».

Также Politeka писала, что похудевшую Каменских пристыдили за неопрятный вид: "Больше без макияжа не появляйся".