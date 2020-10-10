Віра Брежнєва потрапила до ВІА Гру завдяки колишньому Охоронцю групи

Про це пише Стархіт.

За словами Сергія, саме він привів симпатичну шанувальнику групи до гримерки, щоб вона могла побачити кумирів.

"Віру в групу привів я. Ми познайомилися з нею на одному з виступів у Дніпропетровську. Стояли в черзі шанувальники, хотіли взяти автограф, і я дивлюся: стоїть Віра... Я її покликав в гримерку. Ми обмінялися телефонами. Потім вона просто ходила на всі наші концерти", - ділиться спогадами колишній охоронець ВІА Гри.

Віра Брежнєва прийшла на кастинг після того, як пішла Олена Вінницька, і познайомилася з продюсером Костянтином Меладзе.

«Як тільки вона зайшла, у Костянтина, по-моєму, навіть окуляри впали. На третій день вона вже поїхала на гастролі", - продовжує Сергій.

Охоронець групи відразу розкусив наміри Віри Брежнєвої, яка перестала з ним спілкуватися після того, як стала учасницею ВІА Гри.

"З цього дня вона зі мною вже не віталася. Тому характер Віри я "вкурив" відразу... заради своєї мети вона може переступити через будь-кого. Я думаю, що це, напевно, правила шоу-бізнесу", — відверто додав Сергій.

Екс-охоронець ВІА Гри не сумнівається, що Брежнєва негативно впливає на Костянтина Меладзе, чим користувалася ще до заміжжя.

"На мій погляд, Віра псує самого Костю... я думаю, що вона обмежила доступ до Костянтина всіх, крім родичів, і сама тримає його в своїх сімейних руках», — підсумував він у спілкуванні з журналістами.

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