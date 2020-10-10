Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася незвичайним відео з колегами

Після того, як Тіна випустила оригінальну трилогію «Знайти своїх», приурочену до 15-річчя своєї музичної кар'єри, вона знаходиться в активній роботі над іншими проектами. Також зірка є телеведучою чергового сезону танцювального шоу. При цьому не забуває артистка готується до періодичних концертів.

Останнім часом через карантин їх досить мало, але це не заважає зірці тримати себе в тонусі. Особисті кадри при цьому в Instagram Тіни миготять не так рідко, як раніше. Тепер співачка показує, як проводить час під час зйомок, їздить з колегами або готується до виступу.

Цього разу один з таких роликів сполошив мережу. Домашня Тіна в масці-фільтрі «білий ведмедик» заінтригувала відразу ж:

"Тіночка в масці від @vilnadushoy ❤", - сказано в повідомленні "ФанТіна".

Ось що пишуть в мережі:

"Мене одну цікавить Хто сидить збоку у Тіни???; Водій її; пасібо, не здогадалася; маска принадність💖 Тіна Красуня😍; і куди їде ця "біла мишка"😍 🌹 🌹 🌹 💞; клас❤️❤️; Білий мішка♥; няшка♥♥️; а ЗУ кермом хто???; Цей сміх😍 🔥; найулюбленіший сміх❤️".

Співачка через карантин вже кілька місяців практично не виступає, А кожен її концерт зірки сприймається досить бурхливо і сотні фанатів слідують за артисткою, щоб подивитися на виступ.

Під час концерту Тіна часто змінює вбрання, стиль і обстановку на сцені, щоб створити ціле шоу. При цьому деякі з образів часто здаються фанатам занадто сміливими.

Наприклад, на недавньому концерті в Мелітополі Кароль виступила в розстебнутій білій сорочці, що оголює і бюст, і стрункі ноги. Зірка не тільки змогла захопити піснею, але ще і даним чином. Багато фанатів були захоплені рішучістю Тіни, інші ж написали про враження на концерті в цілому.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте

Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні спокусниці спокусила розмірами, українці оцінили: "емоції зашкалюють!»