Меган Маркл і принц Гаррі в умовах карантину покинули свій особняк заради подвійного побачення

Про це пише OkMagazine.

Цього разу колишні герцоги Сассекські вирушили в ресторан Lucky's Steakhouse, де вони зустрілися із зірковою парою Девідом Фостером і його дружиною Кетрін МакФі.

За інформацією журналістів, Маркл з Гаррі влаштували подвійне побачення зі своїми друзями, щоб відзначити швидке поповнення в родині Девіда і Кетрін.

Папараці застукали колишніх герцогів на парковці ресторану Lucky's Steakhouse, де і пройшло їх подвійне побачення. Зустріч тривала близько трьох годин, на якій вони насолоджувалися спілкуванням зі старими друзями.

Меган і Кетрін вчилися в одній школі, але друзями в юності не були. Дівчата почали тісно спілкуватися в Лондоні після того, як колишня зірка Голлівуду стала частиною королівської сім'ї. Вважається, що саме Фостер допомогла Сассекським втекти на новорічні канікули в Канаду незадовго до грандіозного перемога з королівського палацу.

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Монарх помилилася, коли почала сприймати Меган Маркл як звичайного члена королівської сім'ї.

Справа в тому, що дружина принца Гаррі - єдина людина в королівській родині, який зміг своїми силами заробити мільйони фунтів стерлінгів і вийшов з низів. Тому в палаці могли здогадуватися, що Меган Маркл не стане звичайним членом сім'ї.

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