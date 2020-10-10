Меган Маркл и принц Гарри в условиях карантина покинули свой особняк ради двойного свидания

Об этом пишет OkMagazine.

На этот раз бывшие герцоги Сассекские отправились в ресторан Lucky's Steakhouse, где они встретились со звездной парой Дэвидом Фостером и его супругой Кэтрин Макфи.

По информации журналистов, Маркл с Гарри устроили двойное свидание со своими друзьями, чтобы отметить скорое пополнение в семье Дэвида и Кэтрин.

Папарацци застукали бывших герцогов на парковке ресторана Lucky's Steakhouse, где и прошло их двойное свидание. Встреча длилась около трех часов, на которой они наслаждались общением со старыми друзьями.

Меган и Кэтрин учились в одной школе, но друзьями в юности не были. Девушки начали тесно общаться в Лондоне после того, как бывшая звезда Голливуда стала частью королевской семьи. Считается, что именно Фостер помогла Сассекским сбежать на новогодние каникулы в Канаду незадолго до грандиозного победа из королевского дворца.

Ранее мы рассказывали, как Елизавета II недооценила Меган Маркл.

Монарх ошиблась, когда начала воспринимать Меган Маркл как обычного члена королевской семьи.

Дело в том, что жена принца Гарри - единственный человек в королевской семье, который смог своими силами заработать миллионы фунтов стерлингов и вышел из низов. Поэтому во дворце могли догадываться, что Меган Маркл не станет обычным членом семьи.

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