Меган Маркл и принц Гарри в условиях карантина покинули свой особняк ради двойного свидания
Об этом пишет OkMagazine.
На этот раз бывшие герцоги Сассекские отправились в ресторан Lucky's Steakhouse, где они встретились со звездной парой Дэвидом Фостером и его супругой Кэтрин Макфи.
По информации журналистов, Маркл с Гарри устроили двойное свидание со своими друзьями, чтобы отметить скорое пополнение в семье Дэвида и Кэтрин.
Счастливая Королева c раздвинутыми ногами похвасталась идиллией с изменщиком Тарзаном: «Все ради бабла»
Редкое фото Софии Ротару с братом, использовавшим ее имя, всколыхнуло сеть: «Когда большая семья…»
Украинка с 13-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка: "Сокровище"
16-летняя дочь Беллуччи свела с ума хищной красотой в тесном корсете и мини: Моника может гордиться
Папарацци застукали бывших герцогов на парковке ресторана Lucky's Steakhouse, где и прошло их двойное свидание. Встреча длилась около трех часов, на которой они наслаждались общением со старыми друзьями.
Меган и Кэтрин учились в одной школе, но друзьями в юности не были. Девушки начали тесно общаться в Лондоне после того, как бывшая звезда Голливуда стала частью королевской семьи. Считается, что именно Фостер помогла Сассекским сбежать на новогодние каникулы в Канаду незадолго до грандиозного победа из королевского дворца.
Ранее мы рассказывали, как Елизавета II недооценила Меган Маркл.
Монарх ошиблась, когда начала воспринимать Меган Маркл как обычного члена королевской семьи.
Дело в том, что жена принца Гарри - единственный человек в королевской семье, который смог своими силами заработать миллионы фунтов стерлингов и вышел из низов. Поэтому во дворце могли догадываться, что Меган Маркл не станет обычным членом семьи.
Напомним, муж Елизаветы II взбешен поведением Меган Маркл и принца Гарри
Как сообщала Politeka, новая беда обрушилась на Меган Маркл и принца Гарри, суд принял важное решение
Также Politeka писала, что Меган Маркл вернулась на ТВ и нашла себе нового фаворита