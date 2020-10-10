Озвучены причины, по которым украинцев могут лишить пенсий

Об этом пишет Обозреватель.

По его словам, перечень этих причин изложен в законе, и если украинцам отказали в пенсии, то сперва им нужно получить письменный ответ от ПФУ, после чего направить им письмо с возражением.

Те украинцы, которые оформили себе выплаты по поддельным документам, могут попрощаться с деньгами. Их отсеят в рамках масштабной верификации.

Можно потерять выплаты из-за ошибки в фамилии. Старый стаж, как известно, можно подтвердить только с помощью трудовой. И если в записях допущена ошибка в фамилии, то ПФУ может аннулировать этот стаж и урезать размер выплат.

Также без выплат останутся те пенсионеры, которые сейчас проживают за границей. Такие нормы также прописаны в законодательстве.

Если пенсионер не получат выплату на протяжении шести месяцев, то это, как предупреждают в ПФУ, может послужить причиной для приостановки начисления денег.

В ПФУ добавили, что в зоне риска - переселенцы, которые часто меняют место жительства.

“Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца”, – предупредили в пресс-службе ГУ ПФУ в Донецкой области.

Ранее мы рассказывали, как в ПФУ отчитались о начале финансирования пенсий в октябре. В ведомстве подчеркнули, что на выплаты уже было направлено 1,2 млрд гривен.

"1 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

В ПФУ также добавили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому украинцу дату выплаты в установленном порядке.

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