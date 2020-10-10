Некоторые украинцы могут не рассчитывать на пенсионные выплаты, на которые можно выжить

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила нардеп Галина Янченко.

По ее словам, это касается тех людей, которым сейчас около 30 лет.

"Мне 32 года и я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит. Более того, я думаю, что пенсия, которую страна выплачивает, это средства, за которые сложно прожить", - заявила Янченко в эфире телеканала.

Нардеп уверяет, что ситуацию с выплатами может исправить пенсионная реформа, которая подразумевает запуск накопительной системы.

"Пенсионная реформа неотвратима, ее нужно принять для того, чтобы украинские пенсионеры могли стать достойными людьми и обеспечивать себе нормальный уровень жизни. Как европейские пенсионеры, которые на пенсии могут не выживать, а наслаждаться прекрасной старостью, путешествовать, покупать недвижимость. Накопительная пенсионная реформа важна, но к ней мы будем идти постепенно", — резюмировала Янченко в эфире украинского телеканала.

Хотя ранее мы рассказывали, что накопительные пенсии не решат все проблемы с выплатами через 15 лет.

По словам эксперта Лидии Ткаченко, минус накопительных пенсий в том, что их нужно очень долго накапливать или же откладывать очень большие суммы. Только тогда будет возможность получать достойные ежемесячные выплаты до конца года.

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