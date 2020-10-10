Стало відомо, хто може залишитися без виплат від держави в 2020 році

Як передає Хвиля, таке питання обговорювалося під час засідання Кабміну.

Йдеться про виплати, які отримували безробітні українці.

У 2020 році витрати Фонду соцстрахування на ці виплати становили 11 млрд, і до них додавали 4,2 млрд з антивірусного фонду, але гроші вже закінчилися.

Станом на 1 жовтня одержувачів допомоги з безробіття в Україні — 365 тисяч осіб, що на 40 тисяч більше, ніж прогнозувалося. А претендентів на допомогу від держави на 68% більше, ніж торік.

Зараз на рахунках Фонду соцстрахування залишилося 2,5 млрд гривень, і цих грошей вистачить на жовтень і частину листопада. Тому виплати по безробіттю можуть бути припинені, якщо не будуть перерозподілені додаткові фінансові кошти з інших бюджетів.

Раніше ми розповідали, хто залишиться без пенсій.

За словами нардепа Галини Янченко, це стосується тих людей, яким зараз близько 30 років.

"Мені 32 роки і я думаю, що моєму поколінню пенсія, на яку можна вижити, вже не світить. Більш того, я думаю, що пенсія, яку країна виплачує, це кошти, за які складно прожити", - заявила Янченко в ефірі телеканалу.

Нардеп запевняє, що ситуацію з виплатами може виправити пенсійна реформа, яка передбачає запуск накопичувальної системи.

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