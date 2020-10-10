Стало известно, кто может остаться без выплат от государства в 2020 году

Как передает Хвиля, такой вопрос обсуждался во время заседания Кабмина.

Речь идет о выплатах, которые получали безработные украинцы.

В 2020 году расходы Фонда соцстрахования на эти выплаты составляли 11 млрд, и к ним добавляли 4,2 млрд из антивирусного фонда, но деньги уже закончились.

По состоянию на 1 октября получателей пособий по безработице в Украине — 365 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем прогнозировалось. А претендентов на пособия от государства на 68% больше, чем в прошлом году.

Сейчас на счетах Фонда соцстрахования осталось 2,5 млрд гривен, и этих денег хватит на октябрь и часть ноября. Поэтому выплаты по безработицы могут быть приостановлены, если не будут перераспределены дополнительные финансовые средства из других бюджетов.

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По словам нардепа Галины Янченко, это касается тех людей, которым сейчас около 30 лет.

"Мне 32 года и я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит. Более того, я думаю, что пенсия, которую страна выплачивает, это средства, за которые сложно прожить", - заявила Янченко в эфире телеканала.

Нардеп уверяет, что ситуацию с выплатами может исправить пенсионная реформа, которая подразумевает запуск накопительной системы.

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