Російська співачка Ольга Бузова розповіла про нещасливе кохання

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"У кожних відносинах бувають складнощі, і хтось проходить їх гідно, а хтось лише все посилює. Ця пісня про те, як потрібно гідно йти з відносин, і вміти ставити крапку. Якщо вам погано разом, не потрібно продовжувати ...", - поділилася вона в підписі до посту.





Справа в тому, що співачка представила нову пісню, в якій вона розповідає про нещасливе кохання.

Шанувальники Ольги розділилися в думках, оцінюючи її нову пісню

"Це до сліз! Так довго чекав нових пісень! І ось ми це зробили!", "Очманіти там слова Дуже класно", " Занадто багато одних фраз !! Особливо під кінець ! Звучить набридливо ! Серйозно перший куплет дуже крутий, а ось під кінець пісні прям набридли однакові фрази", - писали під постом співачки.

Варто відзначити, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про ускладнення у відносинах з російським репером Давою. Однак нещодавно Бузова знову почала публікувати фотографії з бойфрендом, підтвердивши, що у них все добре.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".



