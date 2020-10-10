Стало відомо, як Україна виконуватиме вимогу МВФ щодо тарифів на комуналку

Про це пише Сьогодні.

Так, у Кабінеті Міністрів розробили законопроект щодо формування тарифів на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання та водовідведення.

Якщо раніше формуванням цих тарифів займалася НКРЕКП, то тепер, згідно законопроекту, це право пропонується передати місцевій владі. Цю інформацію вже підтвердив глава уряду Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр на брифінгу підкреслив, що цей законопроект в рамках зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Тепер, як стверджує Денис Шмигаль, відповідний законопроект має бути схвалений Верховною Радою, після чого місцева влада займеться формуванням тарифів на комуналку.

Раніше ми попереджали, що тарифи на комуналку зростуть в два рази вже взимку. Зокрема, подорожчає газ для населення.

Замість 3 грн за кубометр доведеться заплатити 6 гривень. Якщо враховувати абонплату, то кінцевий тариф для побутових споживачів може скласти 8 грн/кубометр. Тобто, опалення будинку в 100 "квадратів" влетить в 4-5 тисяч грн на місяць.

Що стосується опалення в багатоквартирних будинках, то там ситуація набагато простіше. Для теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону продовжують діяти спеціальні розцінки на паливо (у серпні ціна становила 2,9 грн за куб).

Нагадавши, урізання субсидій і зміна тарифів, з'явився несподіваний прогноз

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комуналку, українцям повідомили про важливе рішення

Також Politeka писала про зростання тарифів в опалювальний сезон: українців протверезили новими розцінками