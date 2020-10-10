Деякі українці можуть не розраховувати на пенсійні виплати, на які можна вижити

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявила нардеп Галина Янченко.

За її словами, це стосується тих українців, яким зараз близько 30 років.

"Мені 32 роки і я думаю, що моєму поколінню пенсія, на яку можна вижити, вже не світить. Більш того, я думаю, що пенсія, яку країна виплачує, це кошти, за які складно прожити", - заявила Янченко в ефірі телеканалу.

Нардеп запевняє, що ситуацію з виплатами може виправити пенсійна реформа, яка передбачає запуск накопичувальної системи.

"Пенсійна реформа невідворотна, її потрібно прийняти для того, щоб українські пенсіонери могли стати гідними людьми і забезпечувати собі нормальний рівень життя. Як європейські пенсіонери, які на пенсії можуть не виживати, а насолоджуватися прекрасною старістю, подорожувати, купувати нерухомість. Накопичувальна пенсійна реформа важлива, але до неї ми будемо йти поступово", — резюмувала Янченко В ефірі українського телеканалу.

Хоча раніше ми розповідали, що накопичувальні пенсії не вирішать всі проблеми з виплатами через 15 років.

За словами експерта Лідії Ткаченко, мінус накопичувальних пенсій в тому, що їх потрібно дуже довго накопичувати або ж відкладати дуже великі суми. Тільки тоді буде можливість отримувати гідні щомісячні виплати до кінця року.

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