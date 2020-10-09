Відома українська співачка Наталія Могилевська показала, як веселиться в компанії зірок Студії "Квартал 95" і Наді Дорофєєвої

Артистка поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Могилевська взяла участь у зйомках популярної гумористичної програми «Ліга Сміху». На зйомках їй належало взаємодіяти з відомими коміками та іншими знаменитостями.

Так, на опублікованих фотографіях співачка щосили веселиться в компанії Юрія Ткача, Станіслава Боклана, Євгена Кошового, Наді Дорофєєвої, Дантеса та інших.

"Хлопці, сумую за вами всім! Мої улюблені друзі-судді! Мої улюблені глядачі! Моїм улюбленим командам бажаю якнайшвидшого одужання! Як же всі втомилися від цього коронавірусу. Серед моїх знайомих захворів кожен другий. Мені здається статистика зовсім інша, А що ви думаєте?",- написала зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост і розповіли про свій досвід зіткнення з небезпечним вірусом.

"Дуже хочеться швидше пройти цей непростий період і повернутися до звичного способу життя", "добре виглядаєш мала ", "маленька тобі добре колір Блонда", "рідна Моя, бережи себе! Я дуже сумую за тобою!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Влад Яма розповів про те, як 14 років тому прийшов на кастинг «Танці з зірками», де йому довелося танцювати повільний вальс зі співачкою Наталією Могилевською, а потім за п'ять хвилин показати, наскільки він адекватний тренер.

"Через тиждень Народна артистка України зателефонувала мені особисто (а для мене це був уже успіх) і запитала, чи вмію я танцювати "гарячі сексуальні латиноамериканські танці"... Я без роздумів відповів: "Звичайно, так!". І був настільки переконливий, що сам себе не впізнав", - зізнався Яма.

Нагадавши, Влад Яма розповів, як потрапив на телебачення після кастингу з Могилевською.

Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська в одному халаті зачарувала зовнішнім виглядом.

Також Politeka писала, що Могилевська розгляглася в спокусливій позі і звела з розуму блискучим декольте.