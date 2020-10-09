"Для мене це був успіх"

Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів про те, як потрапив на телебачення

У своєму Instagram танцюрист розповів про те, як 14 років тому прийшов на кастинг «Танці з зірками», де йому довелося танцювати повільний вальс зі співачкою Наталією Могилевською, а потім за п'ять хвилин показати, наскільки він адекватний тренер.

"Через тиждень Народна артистка України зателефонувала мені особисто (а для мене це був уже успіх) і запитала, чи вмію я танцювати "гарячі сексуальні латиноамериканські танці"... Я без роздумів відповів: "Звичайно, так!". І був настільки переконливий, що сам себе не впізнав", - зізнався Яма.

Він також поділився новими фотографіями з Катериною Кухар і Григорієм Чапкісом, зробленими напередодні виходу нового випуску «Танців з зірками».

До цього Яма відверто розповів про свій досвід суддівства на проекті «Танці з зірками».

Він зізнався, що іноді і сам задається питанням про те, чи адекватно він оцінив ту чи іншу пару.

"І виходить що я правий. І можу обґрунтувати кожну оцінку. Згоден, трохи схоже на розмову з самим собою, але просто нагадаю, що ставлюся до своєї роботи максимально відповідально. Тому завжди ретельно все зважую, порівнюю пари між собою ПЕРЕД тим, як підняти заповітну цифру", - підкреслив хореограф.

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