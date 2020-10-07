Влад Яма "дорого заплатил" за славу и успех в шоу-бизнесе

Откровенное заявление танцор сделал в интервью программе "Зірковий шлях".

По его словам, после переезда в Киеве он мечтал стать чемпионом мира.

«Когда я переехал из Запорожья в Киев, у меня была очень сильная и яркая мечта – стать чемпионом мира. Я чувствовал, что еще 6-7 лет и у меня может получиться. Я хотел быть лучшим, вот и все», - признался Влад Яма в эфире программы.

Но уже через год после переезда в Киев танцору пришлось попращаться с мечтой, поскольку он получил серьезную травму. Более того, ему пришлось впервые трезво подумать о продолжении карьеры.

«У меня треснул хрящик, который покрывает надколенник с внутренней стороны. Сначала это была просто боль, потом появился отек. И я не мог нормально ходить. Начинал хромать. Потом я попал к врачам, которые мне сказали, что надо оперировать. Мне сделали первую операцию. А через четыре года то же самое повторилось со второй ногой», - уверенно продолжил он.

Узнав свой тяжелый диагноз, Влад Яма не сдерживал слез и сразу же позвонил родителям.

«Я очень хорошо помню этот момент, я лежал на диване, у меня были слезы на глазах. Позвонив родителям, я сказал, что не могу танцевать. Они стали меня успокаивать», - вспоминает судья шоу "Танці з зірками".

После тяжелой травмы Влад Яма всерьез начал задумываться над тем, чтобы попробовать свои силы на юридическом факультете.

«Я довольно успешно занимался правоведением еще в школе. Побеждал на олимпиадах. Я примерно понимал направление и знал, что однажды у меня это получится. Но в то же время было ясно, что настолько крутым юристом, как мой брат, я никогда не стану. Даже если стану биться головой об стенку, он все равно будет лучшим», - продолжил популярной танцор в общении с журналистами.

Подытоживая, Яма вспомнил, что его жизнь кардинально поменясь после того, как его пригласили взять участие в популярном танцевальном шоу.

Напомним, Влад Яма удивил поклонников заявлением накануне старта популярного шоу.

Как сообщала Politeka, Влад Яма стал жертвой травли, признание танцора огорошило фанатов: «И губы разбивали, и нос…».

Также Politeka писала, что Фреймут публично отчитала Яму, при всех назвав его "мужчинчиком": "Влад, работай над..."