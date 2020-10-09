Оприлюднено оновлений список з "червоними" і "зеленими" країнами, а також змінена карта з поділом України на "карантинні зони"

Новий список опублікований на сайті МОЗ, передає Politeka.net.

У "червоній" зоні опинилося 46 держав. Це на чотири країни менше, ніж у минулому списку.

"Червоними" стали чотири нові країни – Беліз, Ісландія, Вірменія і Великобританія. У "зелений" список перейшли відразу 8 країн: Лівія, Мальта, Чилі, Катар, Угорщина, Боснія, Монако і Тринідад і Тобаго.

При поверненні з "червоних" країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на китайський вірус.

Водночас з'явився новий поділ на зони регіонів України, який стартує з 12 жовтня терміном на два тижні. Так, Київ стане "помаранчевим", а Канів та Суми - "червоними". Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, в «зеленій» зоні діють мінімальні обмеження: обов'язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті проведення масових заходів з обмеженням на одну людину на 5 квадратних метрів; і перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

У "жовтій" зоні діють всі обмеження "зеленої", а також заборона відвідування установ соцзахисту, де знаходяться літні люди.

У "помаранчевій" зоні діють всі обмеження "зеленої" і "жовтої" зон, а також заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів і обмеження масових заходів в розрахунку на одну людину в 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

У "червоній" зоні - найбільш жорсткі обмеження, закриваються всі торгово-розважальні центри, кафе і ресторани, а ще припиняється робота громадського транспорту. За спільним рішенням місцевої та центральної влади можуть закрити навчальні заклади. Крім того, в «червоній» зоні забороняється посадка на пасажирські поїзди і висадка з них за винятком, якщо поїзд їде через цей населений пункт транзитом.

В Україні в останні дні фіксується зростання кількості випадків зараження. Так, станом на 9 жовтня за добу зафіксовано новий антирекорд - 5804.

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