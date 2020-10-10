Погода в Україні 10 жовтня приємно здивує частина громадян, адже дощі накриють лише кілька областей

Про це свідчить прогноз синоптиків, передає Politeka.

Так, особливо сильно негоду відчують жителі західних областей. Тут опади будуть у Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Попри це, стовпчик термометра прогріється до 14-19 тепла. Вночі, щоправда, очікується похолодання до 8-11 тепла.

На півночі України дощі пройдуть у Житомирській області. На решті частини регіону, хоча і буде хмарність, дощів не передбачається. Тут повітря прогріється до 16-19 тепла, а вночі «посвіжіє» до 8-13 за Цельсієм.

У центральних регіонах дощів не буде, а повітря побалує комфортними 17-20 градусами зі знаком «плюс». Вночі, правда, їх змінять 9-12 за Цельсієм.

На півдні очікуються часткові опади. Дощ пройде в Одеській області. Тут синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла, а вночі близько 12-16 зі знаком «плюс».

Жителям східних регіонів дощі також будуть не страшні: невелика хмарність буде супроводжуватися 17-19 градусами тепла. Вночі ж похолодає до 9-12 за Цельсієм.

У Києві та передмісті сьогодні буде сухо, хоча місцями й хмарно. Повітря вдень прогріється до 17-20 градусів тепла. А ось вночі синоптики прогнозують від 8 до 13 зі знаком «плюс».

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