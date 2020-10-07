Погода в Украине 7 октября расстроит украинцев, не успевших насладиться бабьим летом

Как пишет Politeka.net, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Согласно свежему прогнозу, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, которые повлияют и на температуру воздуха.

Так, на Западе страны пройдут дожди. Температура воздуха опустится до 17-19 градусов.

В центральных регионах также ожидаются осадки. Днем столбики термометра прогреются до 17-21 градуса тепла.

На Юге и Севере тоже ожидаются дожди. В северных областях температура днем поднимется до 17-19 градусов, а вот на Юге, традиционно, будет теплее. Днем столбики термометра прогреются до 22-25 градусов.

Не пострадают от дождей только восточные регионы. Жителям Востока удастся насладиться последними теплыми денечками. Температура воздуха здесь прогреется до 21-24 градусов тепла.

В Киеве 7 октября будет дождливо и пасмурно. Днем столбики термометра поднимутся до 17-19 градусов, а ночью температура опустится до 13-15 градусов тепла.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозировали дождливую осень в Украине, которая будет сменяться временным просветлениями. Известно, что украинцы могут рассчитывать на три этапа бабьего лета, поэтому потепление еще вернется в Украину.

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