Дожди не оставят Украину, однако пока в среднем по стране будет сохраняться теплая погода

Синоптики сообщают, что в четверг, 8 октября, на большей части страны пройдут дожди.

В частности, по данным Укргидрометцентра, в западных областях ожидаются осадки. Ночью температура опустится до +10…+12 градусов, а днем потеплеет до +20.

На Севере и в Центре температура днем будет держаться на отметках в +17…+20 градусов. В этих регионах также ожидаются дожди с грозой.

На Востоке воздух прогреется до +23 градусов, а ночью температура опустится до +10. В этом регионе день будет солнечным, без осадков.

На Юге страны дождь с грозой вероятен только в Одесской области. Температура днем поднимется до +24 градусов.

В Киеве 8 октября также ожидаются дожди. Днем столбики термометров покажут +17 градусов, а ночью температура опустится до +15. Также отмечается, что к вечеру дождь, который начнется еще днем, должен будет ослабнуть.

Ранее мы сообщали, что летняя погода еще побалует украинцев, задержавшись до конца месяца. Об этом рассказала сотрудник Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, нынешняя зима вряд ли будет морозной: такая вероятность составляет лишь 10%.

В свою очередь, синоптик Вера Балабух говорит, что этой зимой украинцев ждет мало снега, однако страну накроют оттепели и ледяные дожди.

Напомним, украинцев предупредили об аномальной зиме, раскрыты нюансы погоды: "Ледяные дожди будут сменять...".

Как сообщала Politeka, погода устроит харьковчанам испытание холодом: к чему готовиться в ближайшие дни.

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