Погода в Украине в пятницу, 9 октября, будет влажной, но без существенных дождей
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, небольшие дожди возможны только на Житомирщине и в отдельных районах Киевщины.
Сухая погода продлится в восточной части Украины - восточный антициклон блокирует западные влажные воздушные потоки.
Также отметить, что после ливней украинцев ждет новое погодное испытание. Синоптик предупредила о туманах, которые могут серьезно осложнить ситуацию на дорогах.
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Температура воздуха 9 октября днем в большинстве областей Украины ожидается +18 +23 градуса, на юге +20 +25 градусов. В западных областях будет чуть прохладнее, +14 +17 градусов, но прохладу компенсирует солнце.
Ветер стихнет до умеренного.
В Киеве в пятницу ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха до +20 градусов. Серьезных дождей не предвидится, возможны дымка ли туман.
По предварительному прогнозу, погода на выходных также будет теплой и без осадков.
Напомним, украинцам прогнозируют, что погода зимой будет аномальной. Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга. А вот ожидать морозов не стоит.
Напомним, октябрь резко превратится в зиму, обрушится мокрый снег: синоптик назвал даты.
Как сообщала Politeka, осень нанесет неожиданный удар, грозовые дожди не оставят шанса: кому не повезет.
Также Politeka писала, что Киев ушел под воду, видео последствий: реки на дорогах и многочисленные пробки.