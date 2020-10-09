Російський шоумен і за сумісництвом чоловік Примадонни російської естради Алли Пугачової Максим Галкін розчулив соцмережі домашньої сценкою

Про це передає Politeka з посиланням на Інстаграм знаменитості.

Так, на короткому відео дочка Галкіна Ліза дбайливо робить своєму батькові "масаж" - спочатку голови, потім - перемикається на плечі, потім знову повертається до шевелюрі шоумена.

Поруч з Максимом на дивані сидить собачка, яка періодично лащиться до знаменитості і навіть лиже йому руку.

"Домашній салон. Комплексний догляд 😊", - підписав відео, зняте Аллою Пугачовою, довольній Галкін.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Окт 2020 в 7:36 PDT

Фанатам шоумена теж сподобалася така турбота маленької Лізи по відношенню до свого зоряного батька, про що вони не забули повідомити в коментарях.

"Ахаха))) все включено)))) 🔥🔥🔥🤩👍 Як міло😊 👍😍 Отлічно.🔥" Коли у тебе доча "😄Какое ж маленьке пухнасте диво 💞 Які класні. 👍👍👍🙌 😀😆😂👍запісиваюсь до Лізі на массаж🤣🌞🙋♀️Вот це я розумію стиліст не те що в салонах😜✌️ з душею Ліза працює 😍👏👏👏👏 Собачка ще облизує)))Лізонька, яка розумничка! ", - написали вони.

Раніше ми писали, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна вразили навичками бойових мистецтв. Відповідна відео з'явилося на фан-акаунті в Instagram, присвяченому Єлизаветі і Гаррі Галкіним.

Ролик, ймовірно, був записаний в гаражі сімейного особняка.

"Пані та панове, сьогодні ми вам розповімо про найкращому кунг-фу. Сьогодні у нас найвідоміший кунг-фу", - заявила Ліза Галкіна, анонсуючи виступ свого брата.

Далі син Алли Пугачової і Максима Галкіна показав свої "бойові" навички, розбиваючи головою кілька невеликих шматків пінопласту.

"Все ... На дрібні шматочки", - додав Гаррі Галкін в кінці відеоролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 8 Окт 2020 в 7:44 PDT

"Ви така впевнена в собі! Я захоплююся вами! Не знаєте де можна прокачати впевненість, підвищити самооцінку?", "Лизка знову зі сміху ледь не впісявся", "Я сміялася від душі!", "Обожнюю цих діток", "Солодкі" , "Такі витівники. Молодці. Обожнюю їх", "Класні діти, все по-справжньому, без фальші", - відреагували на відео фанати в коментарях.

У мережі регулярно з'являються знімки Лізи і Гаррі Галкіна. Двійнята в цьому році вирушили в перший клас і тепер стали проводити менше часу зі своїми батьками. По всій видимості, Пугачова і Галкін намагаються як можуть компенсувати цей час. Так, на одній з фан-сторінок зоряної сім'ї з'явилося фото, на якому видно, як щасливий батько займається з малюками.

На знімку Галкін сидить з Лізою і Гаррі у дворі їх розкішного особняка. Вони втрьох влаштувалися в затишному кріслі з планшетом і явно чимось захоплені. Всі троє при цьому досить посміхаються. Також варто відзначити, що дружини Галкіна Алли Пугачової на фото не видно.

Поклонники знаменитостей тут же почали обговорювати знімок. Користувачі відзначають, що дітям дуже пощастило з їх батьками.

«Дуже класне фото. Діти сяють щастям поруч біля такого люблячого тата! »,« Так, Лизочка, з твоїми матусею Аллою і татком Максимом Вам з Гаррику пощастило! Ніякі життєві негоди не страшні, під надійним захистом довічно! »,« Папа це все. Дай бог, щоб було завжди так »,« Милуюся, радію, дуже захоплююся цим прекрасним сімейством! »,« Як добре, коли радість і щастя в родині! »,« "Кайфуем ... сьогодні ми з тобою кайфуем" »,« Після навчального дня можна і розслабитися », - пишуть люди.

Нагадаємо, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма ...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів в компанії відомої блондинки: «Зараз йому Алка підправить фізію».

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.