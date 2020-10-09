Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільшого бюста в країні, засвітилася в компанії Олі Полякової і зірок "Дизель шоу"

Красуня поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Кузнєцова побувала на зйомках «Дизель Шоу», де їй довелося попрацювати з відомими гумористами. На одному з фото вона позує з ними разом. При цьому на моделі костюм в кольорах українського прапора. Кузнєцова не стала зраджувати своїм звичкам і вибрала кофту з глибоким декольте, що дозволяє їй продемонструвати своє головне надбання.

Ще на одному знімку модель позує в компанії популярної співачки Олі Полякової, яка одягнена в сріблястий сценічний костюм з короткою спідницею.

"У шикарній компанії Олечки, акторами "Дизель шоу" і очманілої Руслани. Зустрічаємося сьогодні о 20.15. Спасибі за теплі слова", - написала модель.

Її шанувальники активно коментують пост.

"Принцеси ви восхетітеліни", "Дизель реально збирає кращих!", "Чекаю коли вже зможу подивитися, це моє улюблене шоу", "Вау, у вас там така позитивна і крута атмосфера", "на вашому тлі Оля зблідла", "Классс, Міла красивіше всіх зірок нашої естради!", "Дівчатка ви так шикарно виглядаєте", - пишуть люди.

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