Проти зірки Голлівуду Бреда Пітта висунули нові звинувачення

Про це пише видання Page six.

Так, мешканка американського Техасу Келлі Крістіна звинуватила популярного актора в шахрайстві і розповіла про роман з Бредом.

За словами жінки, вона заплатила Бреду Пітту $40 тисяч за відвідування заходів, організацією яких займалася вона для благодійного фонду Make It Right Foundation.

Мешканка Техасу запевняє, що зірка Голлівуду порушив договір і тепер вимагає від нього $100 тисяч в якості компенсації.

Більш того, як розповідає Келлі Крістіна, під час підготовки до заходів у них з Бредом Піттом нібито зав'язалися романтичні стосунки. Зірка Голлівуду нібито навіть зробив їй пропозицію, але потім "зник" з $40 тисячами.

"Це сумний випадок, коли хтось став жертвою інтернет-афери з зірками, яка не мала нічого спільного з реальною знаменитістю», — відреагували на гучні звинувачення адвокати Бреда Пітта.

Сама ж Келлі Крістіна стверджує, що її "кинув" особисто Бред Пітт і має намір домогтися успіху в суді.

Варто відзначити, що Бред Пітт знайомий з моделлю Ніколь Потуральскі, якій приписують роман із зіркою Голлівуду, близько року.

Обидва вперше зустрілися на вечірці після прем'єри його фільму " Одного разу в... Голлівуді " в серпні 2019-го в Берліні, де тоді жила модель.

Але Пітта не хвилює, що думає про нього колишня. Тим більше артист знав, яку реакцію його стосунки з моделлю викличуть у колишньої дружини. За словами артиста, він вже був готовий до гніву і обурення екс-коханої.

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