Це вже не перший випадок за останній час

Державний ПриватБанк продовжує відмовляти українцям у прийомі грошей

Про це йдеться в негативному відгуку, який з'явився на Мінфіні.

Так, клієнт прийшов у відділення ПриватБанку з монетами в розмірі 40 гривень, які він хотів перевести на певний рахунок, але почув відмову від співробітника банку.

"Ще й сказали, навіщо я приймаю монети ці, якщо вони зняті з обороту, хоча залізна гривня, НБУ заявив, що вона залишається платіжним засобом, ну і плюс порушуючи мої права, так як, нормативні акти Національного банку України свідчать: фінансові установи не мають права відмовляти українцям не тільки в прийомі монет, але і в обміні їх на готівку більшого номіналу", - розповів клієнт у своєму негативному відгуку.

"Добрий вечір! Ми звернулися в особистому повідомленні, щоб перевірити інформацію і розібратися в ситуації", - відповів на скаргу співробітник Приватбанку.

Про схожу ситуацію, крім цього, повідомляють в Мелітополі, де українцям відмовляють в обміні монет за умови, якщо вони нібито не "авторизовані" в ПриватБанку, передає портал MV.org.ua.

Як відомо, у ПриватБанку українці до 2023 року можуть обміняти: банкноти номіналом 1 і 2 гривень зразків 2003-2007 років, а також зразки купюр до 2003 року.

А ось клієнтам обмін проводять без проблем. Для цього потрібного назвати номер свого телефону або надати будь-яку карту для ідентифікації. Міняють гроші на діючі банкноти і монети національної валюти всіх номіналів, в сумах кратних 10 копійкам.

У Приватбанку також нагадали, що існує обмеження на прийом таких грошей: на одного клієнта сума до 200 грн монетами і до 1000 грн банкнотами.

Нагадавши, масштабне повернення грошей українцям на картки Приватбанку, заява Мінфіну.

Як повідомляла Politeka, українців захистять від штрафів за невиплату кредитів, в НБУ озвучили нові правила.

Також Politeka писала, що ПриватБанк терміново попередив українців про нові проблеми.