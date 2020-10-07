В Минфине отчитались о масштабных выплатах на карты государственного ПриватБанка
Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.
Речь идет о компенсации денег за пробное ЗНО-2020, которое было отменено из-за увеличения количества зараженных китайским вирусом.
В профильном министерстве подчеркнули, что по состоянию на 1 октября, Минобразования с ПриватБанком на специальные счета вернул почти 37 млн гривен (около 70% от всей суммы).
"Должны платить 25 тысяч гривен": с украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать
Прятавшая животик Тина Кароль ошеломила видом в платье с разрезом: "Как ты изменилась!"
Соседов из "Х-Фактор" честно рассказал о состоянии Моисеева и набросился на Пугачеву: "Будто сумасшедшая..."
"Теперь мы точно им не мешаем": беременная Гвоздева не сдержалась после изгнания Шоптенко с "Танців"
То есть, в Украине деньги за отмененное пробное ЗНО-2020 уже получили почти 150 тысяч человек.
"Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ "Приватбанк" для их возвращения 218 тыс. 663 участников. Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделение Приватбанка", - говорится в сообщении профильного министерства.
Стоит отметить, что возврат средств будет действителен только до 1 декабря 2020 года.
Ранее мы рассказывали, какие изменения ждут украинцев в ПриватБанке с 1 октября.
В частности, за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания тарифы снижаются с 7 до 5 гривень, вне зависимости от суммы зачисления.
Кроме того, отменяются тарифы за послеоперационное обслуживание: за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках составит 3 грн за платеж, а тариф на внутрибанковские платежи - остается бесплатным.
Тариф за внесение выручки через кассу банка установлен на уровне 20 грн независимо от суммы зачисления.
Напомним, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".
Также Politeka писала, что карты блокируют из-за долгов по коммуналке, ПриватБанк отрезвил украинцев