Украинцев защитят от скрытых процентов и санкций, которые взимаются с заемщика

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка. Отмечается, что президент Украины подписал законопроект, который обязывает финансовые учреждения раскрывать полную стоимость кредитов, включая те, которые берутся на месяц и составляют менее 5 тысяч гривен (минимальная зарплата).

Законом устанавливается максимальный размер штрафа, который финучреждение может стянуть с заемщика в случае просрочки платежа. Эти санкции не должны будут превышать двойной суммы кредита.

Как объясняет представитель НБУ Ольга Лобайчук, закон позволит защитить украинцев, которые пользуются потребительским кредитом. Так как большую часть денег украинцы занимают в небанковских учреждениях, они часто становятся заложниками непрозрачных условий и вынуждены платить большие суммы, чтобы рассчитаться с долгами.

«Так как требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты, граждане имели немало проблем. Среди основных - непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли утроить или даже увеличить долг человека в десятки раз», - отметила Лобайчук.

Документ вступит в силу через три месяца. После этого, финкомпании должны будут указывать при кредитовании реальную годовую процентную ставку, включающую абсолютно все затраты клиента. Законом будет запрещено указывать в рекламе цифры, которые могут ввести клиента в заблуждение. Например, процентные ставки на уровне 0%.

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