Колишня учасниця шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова здивувала зухвалим образом і оголосила про конкурс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії, яку розмістила Даша, на красуні яскраво-червоне коротке плаття з глибоким декольте і чорний корсет. Нарад Ульянової не приховує, а лише підкреслює пружні форми знаменитості. Фанати і шанувальники її таланту можуть вдосталь насолодитися її високими грудьми і стрункими ногами.

"Конкурс 😻 Давайте трохи пограємо. Мета-вгадати, де я. Хто перший впорається із завданням, отримає від мене подарунки 🎁

Нарешті відпочинок, Я прилітала в дивовижне, красиве місце 😉 і хочу, щоб Ви сказали, куди саме?

‼️Потрібно написати країну і місто ‼️ Але! Якщо хтось вгадає і назва готелю (він один з популярних в даному регіоні, то першість Віддам цій людині).

Пишіть ваші варіанти в коментарях. Всім удачі ♥️", - підписала Ульянова знімок.

Шанувальники дуже активно включилися в конкурс, пропонуючи безліч варіантів: від Єгипту до Іспанії. Попутно вони засипали дівчину заслуженими компліментами.

"Єгіпет, Ріксос готель Домінікана Кармен Туреччина Дубай?Ти просто така ідеальна 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Турціякемер Туреччина Іспанія?Одеса, Україна, Немо хотів Одеса 😂 😂 😂❤️❤️Україна Київ Кіпр 4 Ѕеаѕопѕріксос АОЕ Веранда на Дніпрі, Київ, Україна 😂 😂 😍 Єгіпет, готель "Rixos Sharm El Sheikh"фото просто. 🔥 🔥 🔥 ",- написали фанати.

Раніше ми писали, що переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова вразила чудовими формами в "прозорому" боді.

"Даша, Розкажи, Як ти схудла?". Це один з найбільш топових питань від вас мені. Давайте поговоримо про це... А ще, знали б ви, як я не хотіла виставляти друге фото. Мені здається, що це було не зі мною. Але з іншого боку, хочу, щоб ви реально розуміли, що немає нічого неможливого", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ульянова вирішила показати, як саме вона схудла. Результат справив ефект бомби серед її шанувальників.

До цього ми писали, що переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова розбурхала відвертою позою.

У себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Даша була одягнена в халатик. Вона сиділа на стільці-кушетці, закинувши ніжки. Особливої пікантності кадру надав той факт, що Ульянова задерла халатик, оголивши свої стрункі ніжки, і трохи відчинила, натякнувши на те, що під халатом нічого немає.

Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».

Також Politeka писала, що Даша Ульянова побешкетувала з подругою в кафе: "Раскорячилась прямо за...".