У МОЗ хочуть збільшити тариф на стаціонарну паліативну допомогу в 3,6 рази

З такою пропозицією виступила Нацслужба здоров'я України, передає Politeka з посиланням на прес-службу відомства.

Крім того, в три рази може збільшитися тариф на мобільну паліативну допомогу. За оцінками фахівців, на сьогоднішній день такої допомоги потребують понад 320 тисяч українців.

Однак, уточнили в організації, реалізувати дані пропозиції можна лише при затвердженні збільшення бюджету програми медичних гарантій до 225 млрд грн.

Повідомляється, що в рамках даної програми українці безкоштовно отримують наступні послуги з паліативної допомоги: лікування симптомів захворювання, знеболювання, респіраторна та нутритивна підтримка, а також Психологічна допомога.

Раніше ми писали, що з наступного року Міністерство охорони здоров'я України встановить нові тарифи на надання медичної допомоги під час пологів. Про це розповів на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Так, в 2021 році, в залежності від складності конкретного випадку, пологи обійдуться від 35 972 до 194 489 гривень.

"Існують різні пологи за складністю, вводимо додаткові коефіцієнти", - пояснив рішення відомства Степанов.

Також чиновник торкнувся теми лікування новонароджених при важких ситуаціях.

"Коли дитина народжується з маленькою вагою і її потрібно рятувати. Там досить дорогі ліки, які потрібні Цій дитині", - розповів міністр.

За його словами, тариф на пологи буде в межах від 35 972 грн тис.до 194 489 гривень і ці кошти обіцяють виділити лікарням з держбюджету.

В Україні хочуть збільшити тариф на медпослуги з надання екстреної медичної допомоги. За інформацією Національної служби здоров'я України, даний тариф буде враховувати надання екстреної медичної допомоги тим пацієнтам, у яких виявлять підозру або встановлений коронавірус.

У службі нагадали, що на сьогоднішній день екстрена медична допомога надається українцям безкоштовно, крім того, для цього не потрібна декларація з сімейним лікарем або направлення від нього.

Йдеться про екстрену допомогу на місці події, а також під час транспортування пацієнтів, які потребують медичного супроводу до медзакладу та при особистому зверненні людини, яка перебуває у стані, що загрожує для життя, до підрозділу ЕМП.

"У програмі медичних гарантій пропонується збільшити тариф на медпослуги з надання екстреної медичної допомоги. Цей тариф буде враховувати надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19", – сказано в повідомленні.

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