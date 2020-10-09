Погода в Україні на вихідних 10-11 жовтня порадує теплом

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, згідно з прогнозом, в денні години очікується +16 +20 градусів, на півдні до +23 градусів. Прохолодніше буде в неділю в західних областях, +13 +16 градусів.

Субота буде переважно сухою, лише в Одеській, Миколаївській, місцями в Криму місцями пройдуть дощі.

У неділю дощів побільшає. Опади прийдуть на Захід, Південь, частково Схід і Центр України.

Де обійдеться без істотних опадів, так це в північних областях.

Вночі та вранці - місцями будуть тумани.

Погода в Києві на вихідних 10-11 жовтня буде теплою, без опадів.

Раніше повідомлялося, що літня погода ще побалує українців, затримавшись до кінця місяця. Про це розповіла співробітник Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, нинішня зима навряд чи буде морозною: така ймовірність становить лише 10%.

У свою чергу, синоптик Віра Балабух каже, що цієї зими українців чекає мало снігу, проте країну накриють відлиги і крижані дощі. Згідно з попереднім прогнозом, морозом можна не боятися.

Нагадаємо, бабине літо прорвалося в Україну, кому пощастить з теплою погодою більше всіх: "до + 23..."

Як повідомляла Politeka, осінь завдасть підступного удару, важливе попередження синоптика: що прийде після злив.

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