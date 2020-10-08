В Украину в скором времени ожидается ощутимое похолодание, вслед за которым на страну обрушится мокрый снег

Об этом заявляет народный синоптик Леонид Горбань, передает Politeka со ссылкой на Апостроф.

Горбань утверждает, что на юге Украины в этом месяце воздух прогреется максимум до +18 градусов днем, на остальной территории будет еще холоднее.

А уже в ночь с 17 на 18 октября Украину ожидают первые заморозки - температура опустится до -1 градуса.

"После этого дневная температура упадет до +11...+12 градусов, в конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов. Также ожидается дождь с мокрым снегом", – прогнозирует народный синоптик.

Ранее мы писали, что летняя погода еще побалует украинцев, задержавшись до конца месяца. Об этом рассказала сотрудник Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, нынешняя зима вряд ли будет морозной: такая вероятность составляет лишь 10%.

"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", – говорит специалист.

В свою очередь, синоптик Вера Балабух говорит, что этой зимой украинцев ждет мало снега, однако страну накроют оттепели и ледяные дожди. Что же касается декабря, то в этом месяце нас ожидает плюсовая температура, под Новый год, возможно, пойдет снег.

Народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что в декабре нас ждет плюсовая температура и днем, и ночью, похолодание в страну придет лишь после Дня святого Николая. Перед Новым годом Деркач прогнозирует небольшие заморозки и снег.

Напомним, что разрушительная стихия несется на Украину, Киев в эпицентре: объявлено штормовое предупреждение.

Как Politeka писала, что стихия обрушилась на Украину, города превратились в Венецию: кадры бедствия.

Также Politeka сообщала, что мощный атмосферный фронт разделит Украину, свежий прогноз погоды: "грозовые дожди и...".