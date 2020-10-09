Теплая и сухая погода вернулась в Украину

Об этом информирует пресс-служба Укргидрометеоцентра.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 октября, в Украине будет тепло и без осадков, поскольку в страну вернулось бабье лето.

Больше всех повезет жителям Крыма, Херсонской, Запорожской и Одесской областей: днем тут воздух прогреется до +23 градусов, а ночью будет от +11 до +15 градусов.

Дожди, как прогнозируют синоптики, возможны только в Одесской области.

В восточных, северных и центральных областях также будет сухо: до +22 днем, а ночью - до +12, а холоднее всего будет в Харькове (+6..+8 ночью).

На Западе воздух максимально прогреется днем в Винницкой области - до +21 градуса, а холодее всего будет на Закарпатье и на Ивано-Фраковщине - днем до +17, а ночью температура упадет до отметки в 10 градусов.

Ранее мы сообщали, что летняя погода еще побалует украинцев, задержавшись до конца месяца. Об этом рассказала сотрудник Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, нынешняя зима вряд ли будет морозной: такая вероятность составляет лишь 10%.

В свою очередь, синоптик Вера Балабух говорит, что этой зимой украинцев ждет мало снега, однако страну накроют оттепели и ледяные дожди.

Напомним, осень нанесет коварный удар, важное предупреждение синоптика

Как сообщала Politeka, Дожди и грозы не дадут украинцам покоя, осень разошлась не на шутку

Также Politeka писала, что дожди с грозами обрушатся на Украину, какие области под ударом: свежий прогноз.