Теплая и сухая погода вернулась в Украину
Об этом информирует пресс-служба Укргидрометеоцентра.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 октября, в Украине будет тепло и без осадков, поскольку в страну вернулось бабье лето.
Больше всех повезет жителям Крыма, Херсонской, Запорожской и Одесской областей: днем тут воздух прогреется до +23 градусов, а ночью будет от +11 до +15 градусов.
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Дожди, как прогнозируют синоптики, возможны только в Одесской области.
В восточных, северных и центральных областях также будет сухо: до +22 днем, а ночью - до +12, а холоднее всего будет в Харькове (+6..+8 ночью).
На Западе воздух максимально прогреется днем в Винницкой области - до +21 градуса, а холодее всего будет на Закарпатье и на Ивано-Фраковщине - днем до +17, а ночью температура упадет до отметки в 10 градусов.
Ранее мы сообщали, что летняя погода еще побалует украинцев, задержавшись до конца месяца. Об этом рассказала сотрудник Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, нынешняя зима вряд ли будет морозной: такая вероятность составляет лишь 10%.
В свою очередь, синоптик Вера Балабух говорит, что этой зимой украинцев ждет мало снега, однако страну накроют оттепели и ледяные дожди.
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