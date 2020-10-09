Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк розмістила в соцмережі дві відверті фотографії

Як пише пише Politeka.net з посиланням на сторінку телеведучої в Instagram, Леся вирішила підкорити своїх шанувальників черговими пляжними фото.

Так, на першій фотографії зірка стоїть впівоберта на березі моря, на ній – відвертий чорний купальник, який абсолютно не приховує апетитних вигинів тіла Лесі і особливо звертає увагу засмаглою "п'ятою точкою" знаменитості. На правій руці Лесі - браслети, гармонійно завершує літній образ солом'яний капелюх з чорною стрічкою. Никитюк чомусь посміхається.

На другому знімку телеведуча трохи змінила ракурс, щоб шанувальники оцінили її з іншого боку. Тут зірка не посміхається, її губи млосно прочинені, на нижній – вказівний палець Лесі.

Судячи з геотегу, фотографії були зроблені в Кемері (Туреччина).

"Шерон Стоун. Молоді роки Найдите знайдіть в небі сердечко❤️ і поставте його мені в коментарях! Я поставлю натомість👇 🏻", – підписала знімки Леся Нікітюк.

Фанати оцінили гарячі кадри телеведучої, залишивши масу лайків і коментарів.

"Леся не роби так😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍Леся, повертайтеся з Регіною в» Орел і решку", нам не вистачає цих видів там!!! 🤩 🙏 😂 Родрігес в цьому плані не дотягує до Регіни!! І жартів ВАШИХ не вистачає 😿Леся! Нехай життя буде наповнена щастям, любов'ю, радістю, достатком! Бажаю величезних успіхів у професійній сфері, вийти на світовий рівень! Нехай через вашу творчість Благодать Божа сходить на людей! Нехай Господь Бог оберігає Вас Ваших рідних і близьких від усіх негараздів! Дякую ❤️❤️❤ ️ Леся ти не боїшся що за тобою буде бігти зграя голодних мужиків я в тому сенсі що твоя попа дуже приваблива сексі так би й взяв і вкусив😆😉👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹✌✌✌✌✌✌✌", – написали вони.

Раніше ми писали, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зайвою вагою і збільшеними грудьми. Зірка ніколи не упускає можливості повеселити своїх передплатників кумедними кадрами. На цей раз вона вирішила наочно продемонструвати, чим відрізняються знімки в Instagram від реального життя.

Так, Нікітюк поділилася одним і тим же фото, обробленим спочатку "під Instagram«, а потім»під реальне життя". На знімку ведуча позує верхи на коні в спокусливому топі і стильних джинсах. У першому варіанті обробки Леся помітно збільшила собі груди і стегна з п'ятою точкою, зробивши свою талію візуально ще тоншою, ніж в реальності.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася красою під час відпочинку з подругами. Так, на опублікованому знімку Нікітюк позує в оточенні подруг під час того, як вони відпочивають в басейні. При цьому у телеведучої мокра голова, а поверх купальника залишилися гілки.

Нагадаємо, мокра Нікітюк у» невидимому " купальнику затьмарила красунь-подруг у басейні

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