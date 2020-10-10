Голлівудська актриса Анджеліна Джолі спокусила виглядом, в чому мати народила

Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів зірки в Instagram з'явилося кілька пікантних архівних фото зірки. Кадри відносяться до того періоду, коли Джолі володіла репутацією зухвалої і неоднозначної особистості, а про її витівки не втомлювалися писати таблоїди.

На одному з фото Джолі сидить повністю оголеною, прикривши груди ногою. Вона хижо дивиться в кадр, прикривши частину обличчя розпатланим волоссям. На другому знімку красуня стоїть спиною до камери, демонструючи свої численні тату і відмінну фігуру.

«2004 #AngelinaJolie by @mariotestino. "Вона занадто сильна, вона занадто напориста. І це не тільки її екранний персонаж. Це і її публічний персонаж. У неї немає такої готовності до романтики. Вона не особливо сентиментально приваблива. Їй потрібно робити сильні речі - іноді божевільні - щоб працювати на екрані», – підписали фото висловлюванням голлівудського історика.

Архівні фото знайшли відгук у шанувальників актриси.

"Так гаряче", "Чарівна жінка з красивою спиною, просто фантастика!", "Ви гола, красива. Але, соромлюся запитати, чому ти як налякане кошеня. Я тебе дуже сильно люблю", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила округлою фігурою на званій вечері, кадри: виросла дівчинка.

Як повідомляла Politeka, Пітт оголосив Джолі справжню війну, в Голлівуді переполох: "вже 5 жовтня...".

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