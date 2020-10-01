56-річний Бред Пітт відчайдушно намагається повернути опіку над спільними дітьми з Анджеліною Джолі

Про це пише американське видання Us Weekly.

Так, зірка Голлівуду розраховує на допомогу подруги Анджеліни Джолі в суді над опікою на дітьми.

За інформацією ЗМІ, Бред Пітт попросив 52-річну Джилліан Арменанте свідчити проти 45-річної Анджеліни Джолі в рамках судового розгляду.

Зірка Голлівуду сподівається, що йому вдасться виграти у справі про опіку над спільними дітьми з Анджеліною Джолі.

56-річний американський актор розраховує, що зможе отримати підтримку колеги Анджеліни Джолі на слуханні, яке розпочнеться 5 жовтня і триватиме 15 днів. Через деякий час Бред Пітт також представить зі свого боку психолога, терапевта і консультанта з безпеки.

Більш того, Бред Пітт отримав своїм захисникам призначити перехресний допит Анджеліни Джолі в суді. Варто додати, що судовий розгляд щодо опіки над дітьми триватиме чотири роки.

Раніше ми розповідали про те, як зірка Голлівуду Анджеліна Джолі знайшла новий привід не давати своєму екс-чоловікові Бреду Пітту бачиться з дітьми.

За інформацією журналістів, що зірка "Маліфісенти" "посадила" свого колишнього чоловіка Бреда Пітта на карантин по приїзду з Європи.

Актриса пояснює це заходами безпеки, але інсайдери відзначають, що справа в бажанні Джолі насолити колишньому, щоб він якомога довше не бачився зі своїми дітьми.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни:"така гаряча".

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