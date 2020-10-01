56-річний Бред Пітт відчайдушно намагається повернути опіку над спільними дітьми з Анджеліною Джолі

Про це пише американське видання Us Weekly.

Так, зірка Голлівуду розраховує на допомогу подруги Анджеліни Джолі в суді над опікою на дітьми.

Анджеліна Джолі, скрін

За інформацією ЗМІ, Бред Пітт попросив 52-річну Джилліан Арменанте свідчити проти 45-річної Анджеліни Джолі в рамках судового розгляду.

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Зірка Голлівуду сподівається, що йому вдасться виграти у справі про опіку над спільними дітьми з Анджеліною Джолі.

56-річний американський актор розраховує, що зможе отримати  підтримку колеги Анджеліни Джолі на слуханні, яке розпочнеться 5 жовтня і триватиме 15 днів. Через деякий час Бред Пітт також представить зі свого боку психолога, терапевта і консультанта з безпеки.

Більш того, Бред Пітт отримав своїм захисникам призначити перехресний допит Анджеліни Джолі в суді. Варто додати, що судовий розгляд щодо опіки над дітьми триватиме чотири роки.

анджеліна джолі, бред пітт

Раніше ми розповідали про те, як зірка Голлівуду Анджеліна Джолі знайшла новий привід не давати своєму екс-чоловікові Бреду Пітту бачиться з дітьми.

За інформацією журналістів, що зірка "Маліфісенти" "посадила" свого колишнього чоловіка Бреда Пітта на карантин по приїзду з Європи.

Актриса пояснює це заходами безпеки, але інсайдери відзначають, що справа в бажанні Джолі насолити колишньому, щоб він якомога довше не бачився зі своїми дітьми.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни:"така гаряча".

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