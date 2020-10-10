Голливудская актриса Анджелина Джоли соблазнила видом, в чем мать родила

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов звезды в Инстаграм появилось несколько пикантных архивных фото звезды. Кадры относятся к тому периоду, когда Джоли обладала репутацией дерзкой и неоднозначной личности, а о ее выходках не уставали писать таблоиды.

На одном из фото Джоли сидит полностью обнаженной, прикрыв грудь ногой. Она хищно смотрит в кадр, прикрыв часть лица растрепанными волосами. На втором снимке красотка стоит спиной к камере, демонстрируя свои многочисленные тату и отличную фигуру.

«2004 #AngelinaJolie by @mariotestino. «Она слишком сильна, она слишком напористая. И это не только ее экранный персонаж. Это и ее публичный персонаж. У нее нет такой готовности к романтике. Она не особо сентиментально привлекательна. Ей нужно делать сильные вещи - иногда сумасшедшие - чтобы работать на экране », – подписали фото высказыванием голливудского историка.

Архивные фото нашли отклик у поклонников актрисы.

«Так горячо», «Очаровательная Женщина с красивой спиной, просто фантастика!», «Вы голая, красивая. Но, стесняюсь спросить, почему ты как напуганный котенок. Я тебя очень сильно люблю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.

Как сообщала Politeka, Питт объявил Джоли настоящую войну, в Голливуде переполох: "Уже 5 октября...".

Также Politeka писала, что цветущая Анджелина Джоли едва не выронила пышный бюст из пикантного платья: «Нет равных».