Легендарний "ангел" Victoria's Secret, німецька модель Хайді Клум блиснула пишним бюстом в пікантній сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала відео, на якому похвалилася своїм пишним бюстом. Модель була одягнена в неймовірно красиву сукню з екстремальним декольте. Наряд переливався на світлі, але увага шанувальників була прикута до апетитних грудей Хайді. Тим більше, що красуня спеціально крутилася перед камерою, щоб її бюст могли розгледіти з різних ракурсів.

Як відомо, Хайді, незважаючи на вік, все частіше публікує у себе в мережі відверті фото. Часом жінка з'являється на знімках абсолютно голою. Це не дивно, адже 47-річна Клум одружена з молодим музикантом, тому повинна відповідати його віку.

Додамо, що нещодавно модель поділилася пікантним знімком, на якому сиділа на сходинках в екстра-міні. Модель була одягнена в дуже коротку сукню і туфлі на підборах. Вона присіла, засвітивши зайве. Жінка підставила обличчя сонцю і насолоджувалася погодою.

Варто відзначити, що незважаючи на свій вік виглядає Хайді чудово. У неї хороша фігура, гарне обличчя і душа молодої дівчинки. Це все, незважаючи на те, що Клум багатодітна мати.

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