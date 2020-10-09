Відома російська співачка Наташа Корольова приголомшила новим кадром з чоловіком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка поділилася яскравим знімком з Тарзаном, який нещодавно потрапив у скандал зі зрадами. Корольова сиділа на капоті авто, розсунувши ноги. Поруч стояв чоловік у сонцезахисних окулярах.

"Якщо скандалу не вистачає, то його вигадують. Потім розгойдують і розкручують, підливаючи бруду. І мчить скандал з сайту на сайт, не забуваючи про телеефір", - зазначила співачка.

За її словами, якщо найближчим часом знову будуть поширюватися плітки про її сім'ю, потрібно «вимкнути цю нісенітницю».

"А краще-подивіться оскароносний фільм "Паразити", ось там чітко показано, в якому світі ми живемо і які люди-паразити намагаються руйнувати наше життя!",- додала артистка.

За 50 хвилин пост зірки зібрав майже 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили слова підтримки. Не обійшлося і без критики.

"Самі замутили, тепер розсьорбуйте", "винні всі, але не Тарзан. Він велика дитина", "Молодець, Наташа! Собаки гавкають, а караван йде", "розумничка, мудра жінка", "ви самі і руйнуєте! Дуже шкода!", "Все заради хайпа, все заради бабла", "та взагалі пофіг у всіх буває, головне зрозуміти і пробачити", - пишуть люди.

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