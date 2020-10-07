Раритетне фото Наташі Корольової підкорило соціальні мережі

Архівний знімок зради Тарзана у своєму особистому мікроблозі Instagram опублікував особистий фотограф Алли Пугачової Роман Родін.

На фотографії можна побачити молоду Наташу Корольову у весільній сукні та фаті.

Цей знімок був зроблений під час зйомок кліпу для пісні Ігоря Ніколаєва "золотий час", з яким Наташа Корольова була в шлюбі з 1992 по 2001 рік.

"Наречена всім нареченим наречена. Моє Фото зі зйомок якого кліпу?",- йдеться у підписі до публікації.

Фанати миттєво відреагували на публікацію і відразу ж вгадали, в якому році і на зйомках якого музичного кліпу був зроблений знімок.

"Золотий час, на пісню Ігоря Ніколаєва"," Наташа Корольова в кліпі "золотий час"," "Ніколаєва "Ззолотий час", на фото Наташа Корольова, знімали ви в Майамі і це кадр з монастиря", "літо 1999", - написали шанувальники в коментарях.

Раніше ми повідомляли про те, що у вересні ЗМІ поширили чутки про те, що нібито Тарзан зраджував Наташі Корольовій. Більш того, журналісти назвали ім'я коханки, якою виявилася якась Анастасія Шульженко.

Через якийсь час Сергій Глушко записав відеозвернення, в якому визнав, що зрадив своїй дружині Наташі Корольової з двома дівчатами.

Він заявив, що ці дівчата нібито ним скористалися і після події вкрали з їхнього житла дорогоцінні речі. Тарзан також пригрозив їм кримінальною відповідальністю.

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