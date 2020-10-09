Накопичувальна пенсійна система не дозволить вирішити проблему з виплатами через 15 років

Таку думку в ефірі Апостроф Live висловила експерт у сфері пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко.

За її словами, мінус накопичувальних пенсій в тому, що їх потрібно дуже довго накопичувати або ж відкладати дуже великі суми. Тільки тоді буде можливість отримувати гідні щомісячні виплати до кінця року.

"Якщо пан Шмигаль в 2021 році введе накопичувальну пенсію, то через 15 років не буде пенсії. Через 15 років не сформується ніякої пенсії, як щомісячної істотної виплати", - пояснила Ткаченко.

Вона додала, що відкладати на гідну пенсію потрібно не менше 20 років. В ідеалі - всі 40 років, поки людина працює. Українці ж не можуть чекати так довго, адже проблеми з солідарною пенсійною системою почнуться вже через 15 років.

Ткаченко додала, що більш менш ситуація налагодиться після 2050 року, коли на пенсію почне виходити покоління, що народилося в 1990-х роках.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час розмови з львівськими студентами заявив, що через 15 років Україна більше не зможе виплачувати пенсії населенню, оскільки на одну працюючу людину припадатиме два пенсіонери. У зв'язку з цим в Кабміні працюють над введенням накопичувальної пенсійної системи.

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