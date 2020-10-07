Чиновники з Пенсійного фонду попередили українець, що частина з них може залишитися без виплат

Про це повідомляє прес-служба ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області, передає «Обозреватель».

"Якщо за результатами перевірки, проведеної підрозділами Державної міграційної служби, буде прийнято рішення про те, що фактичне місце проживання не відповідає офіційному, виплата пенсії буде припинена з наступного місяця», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що згідно з чинним законодавством, місце проживання пенсіонерів не обмежується. Проте, чиновники припиняють виплати коштів, посилаючись на власні постанови.

До цього повідомлялося, що в Міністерстві соцполітики розкрили плани, які планується реалізувати в пенсійній системі.

Так, планується вирішити питання прожиткового мінімуму. За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, хоча цей показник є складовим у будь-яких фіскальних визначеннях, він не справляється з основним завданням. Зокрема, прожитковий мінімум на цей час - це не стандарт соцзахисту українців.

Далі влада хоче вдосконалити пенсійне законодавство в солідарній пенсійній системі.

Нагадаємо про дірку в Пенсійному фонді: українцям варто приготуватися до перебоїв з виплатами.

Як повідомляла Politeka, зарплати будуть виводити з тіні, в Мінфіні пригрозили українцям: "отримуватимуть пенсію саме С..."

Також Politeka писала, що українців порадували новими сумами пенсій: "30% від заробітку..."