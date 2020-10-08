В Україні найближчим часом обіцяють не підвищувати комунальні тарифи

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Politeka, посилаючись на РБК-Україна.

Чиновник каже, що на даний момент для цього просто немає підстав.

"Немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Точка. Їх немає. Є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків і піклуватися про це", - сказав Чернишов.

Також міністр пояснив, як це має виглядати на практиці.

"ОСББ має інвестувати 30% власних коштів, 70% інвестуємо ми (Міністерство, – Ред.). Це не кредит, це допомога. Для того щоб його реалізувати, потрібна згуртованість жителів. Для багатоквартирних будинків це іноді важко зробити, це вимагає лідерства і не дуже високого рівня патерналізму в психології жителів населеного пункту або будинку", - пояснив Чернишов.

Раніше ми писали, що підвищення тарифу на передачу електроенергії майже на третину схвалив регулятор. Так, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проект постанови про підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з грудня цього року на 30% до 312,76 грн/МВт·ч.про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Таке рішення було прийнято на засіданні 7 жовтня. Далі його оприлюднять для отримання пропозицій для остаточного прийняття.

При цьому в обґрунтуванні до проекту наголошується, що комісія не може підтримати пропозицію "Укренерго" про підвищення вже з 1 листопада через порядок формування тарифу, який передбачає 75 днів з моменту подачі документів.

Одночасно в обґрунтуванні зазначено, що некомпенсовані кошти в тарифі НЕК протягом листопада-грудня врахуються під час встановлення тарифів на наступний рік.

Народні депутати масово вносять поправки в проект закону про Держбюджет-2021, через що прийняття документа може затягнутися. Так, вже внесено більше п'яти тисяч правок з на наступний рік, повідомила в середу, 7 жовтня, в ефірі одного з українських телеканалів повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Кравчук вважає, що Рада зможе зібратися 20 жовтня на засідання для розгляду бюджету-2021 в першому читанні, незважаючи на карантин через Китайський вірус у депутатів. Зараз, за її словами, хворіють 22 нардепи.

"Зараз хворіє, наскільки я пам'ятаю, 22 народних депутати в цілому у Верховній Раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора ще додався ще один позитивний тест у одного з моїх колег", - сказала"слуга народу".

Зазначимо, проект бюджету на 2021 рік передбачає підвищення пенсій. Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

У Держбюджеті на наступний рік передбачені фінанси на збільшення окладів і зарплат працівників освітньої сфери.

Так, згідно з даними Міністерства освіти, наступного року посадовий оклад працівника першого тарифного розряду зміниться два рази: з 1 січня він складе 2670 гривень, а з 1 липня - 2893 гривень (на 20 і 8,3% відповідно).

Уточнюється, що у зв'язку з відсутністю інфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови Кабміну, що стосується підвищення зарплати педагогів, уряд доручив Міносвіти підготувати проект рішення про призупинення дії даної постанови до 31 грудня 2021 року.

Нагадавши, "можна залишитися без субсидії": правила нарахування допомоги змінилися, що треба встигнути зробити.

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