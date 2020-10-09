Відомий російський виконавець Микола Басков вирішив побродити по пустельному березі водойми

Як повідомляє Politeka, співак показав на своїй сторінці в Instagram новий знімок зі свого відпочинку.

Так, на фото Басков йде по берегу водойми, ззаду якого видніються гори. Берег вражає своєю пустинністю, а сам Микола одягнений у камуфляжну форму і високі армійські черевики.

"Навіть не знаю, як підписати 🤷цей приголомшливий кадр 💥", - підписав знімок знаменитість.

Фанати по-різному оцінили новий образ виконавця, про що і написали в коментарях. Деякі в захваті від зовнішнього вигляду співака, інші вказують на старість виконавця, що наближаєтьс.

"Самотній мандрівник... По диких степах Забайкаллі. Басков вже не той☝🏻 😘😁😍❤️❤️❤️ у такій тиші-імператор думати буде !!!🤔 Який ви тут задумливий, а навколо така краса....💥 Прямо "довга дорога до будинку"...Коленька, скажу як старший товариш. Перестань співати дурні пісні і водитися з поганими хлопчиками і дівчатками, знайди собі хорошу жінку, котика ти вже завів-молодець. Залишилося перестати дурниця, стати нормальною людиною і буде тобі щастя. Фото явно констатує твій шлях до одужання. 🌷 👍 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ чето схуд зовсім впізнати важко..!!!!!! Дід і море Блондином краще.. Посуха. Разваливаешься, старість близько. Концерт в Мінську ніколи не пробачимо. Самотній мандрівник... Інший", - підписали фото фанати.

Раніше ми писали, що Микола Басков вирішив побалувати себе риболовлею. Співак оприлюднив на своїй сторінці в Instagram знімок свого відпочинку.

На фото Басков стоїть на містку катера, на виконавця – чорні штани, кросівки і камуфляжна куртка. У лівій руці Микола тримає спінінг, в правій у співака дві рибини, які він зловив. Знаменитість щасливо посміхається, його зачіска розпатлана.

"Вдала рибалка💥 💥 💥", - підписав знімок Микола Басков.

Фанати жваво відреагували на успіх свого кумира і в коментарях привітали Баскова з вдалою риболовлею.

"🔥🔥🔥👏🏼👏🏼👏🏼 👏👏👏 супер! 😊 Бажаю зловити вам золоту рибку! 🐠 ✨ ✨ ✨ Коленька вигляд шь шикарно 😍 # нашпозитивчик ❤ ️ дорогий нік чулесного недільного дня ❤ ❤ ️ навіщо мертву рибку повісили 😆 вітаю з вдалим уловом! 🐟 Відмінного відпочинку і гарного настрою! ❤️ Вже в Астрахані? Впіймати рибу це до грошей 😉 👍 Коля, це відмінна тема для вихідних 🔥 🔥 🔥 рибалка-це топчик 😍👍🏻🔥💥🎣 👍👏", – написали вони.

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