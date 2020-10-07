Хірург показав, як могли б зараз виглядати Алла Пугачова і Софія Ротару, якби не вдалися до пластики

І Примадонна, і Ротару факт втручання хірургів заперечують, проте московський пластичний хірург Амжад Аль-Юсеф упевнений - робота фахівця в обох випадках очевидна. З єдиною різницею — над Ротару працював справжній профі, передає КП.

Для порівняння, хірург показав на фото, як могли б виглядати Ротару і Пугачова без пластики. Різниця приголомшує - артисток за безліччю зморшок практично неможливо впізнати.

У мережі поспішили відзначити, що 71-річна Пугачова і 73-річна Ротару без пластики дуже схожі на звичайних російських бабусь, яких можна зустріти в кожному дворі.

Раніше повідомлялося, що зіркова пара Алла Пугачова і Максим Галкін разом з'явилися на публіці. У мережі з'явився знімок, на якому подружжя зображено під час одного з концертних виступів.

Пародист позує в елегантному чорному костюмі, його дама серця - також в чорному. Ефектності образу Алли Борисівни додає оригінальний головний убір з вуаллю в тон вбранню і срібний масивний кулон. Правда, віддалено її наряд нагадує траурний. На її обличчі яскравий макіяж з рум'янами, стрілками і червоною помадою.

Більшість користувачів мережі розхвалило зовнішній вигляд зіркової пари, написавши їм схвальні коментарі. Деякі навіть помітили, що зовсім скоро Галкін буде виглядати старше своєї дружини.

Нагадавши, 71-річна Пугачова влаштувала гарячі танці з Галкіним: "Аллуся - відпад!".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна в балахоні вразила зовнішнім виглядом і поведінкою, відео.

Також Politeka писала, що рідкісне фото Софії Ротару з братом і сестрою сполошило мережу.