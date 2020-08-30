Софія Ротару поділилася яскравими сімейними фото з ювілею свого сина

24 серпня синові легендарної української співачки Руслану Євдокименко виповнилося 50 років. З нагоди ювілею для святкування зібралася вся його сім'я, в тому числі сама Ротару і дочка Руслана, висхідна зірка Софія Євдокименко.

Через майже тиждень після святкування Ротару вирішила поділитися кадрами торжества в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, співачка опублікувала фотографії, на яких вони з сім'єю святкують ювілей Руслана у дворі свого особняка. На знімках рідні співачки виглядають щасливо і невимушено.

Серед фото є як знімки всієї родини, так і окремі знімки Ротару з сином і онукою. Зірка також поділилася і фото, на якому позує одна. На ньому можна помітити, що співачка зовсім не виглядає на свій вік.

Шанувальники артистки активно коментують знімки.

"Як шикарно виглядаєте. Ми вас дуже любимо", "це щастя - жити такою дружною сім'єю!", "Який онук красень!", "Син старший тут, харе фотошопити себе", "неймовірно молода і красива, не змінюється з роками, талановита і улюблена мільйонами, це просто неймовірно так виглядати в 73 роки, фантастика!", "Немає слів. Ви приголомшливо красиві", " завжди захоплювалася вашим талантом і красою!", "Як таке можливо? Відьма) в хорошому сенсі", - пишуть люди.

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