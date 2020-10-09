Скандальний проект "Дом-2" досі впливає на життя телеведучої Ксенії Собчак

Про це пише Стархіт.

Цього разу Ксенії Собчак приписали роман з продюсером телепроекту "Дом-2".

З гучною заявою виступила Василина Михайлівська, з чоловіком якої нібито телеведуча перебувала в романтичних стосунках.

Жінка також заявила, що Ксенія Собчак нібито домоглася успіху в шоу-бізнесі тільки через ліжко з її колишнім чоловіком.

На звинувачення Ксенія Собчак вирішила відповісти з гумором у своєму Instagram.

"У успіху завжди тисячі батьків. Я думала, всі мої досягнення давно списані на невидимий редактор в «вусі», але є ще версії», — з іронією написала телеведуча в Instagram Stories.

Що стосується Василини Михайлівської, то вона не підбирала слів на адресу Ксенії Собчак і навіть порівняла її з дівчиною легкої поведінки.

"Діти жорстокі з котами, дівчата безжальні до дружин. Але саме публічність зради чоловіка травмує так, що ти покриваєшся шрамами, як бронею. І більше нічого неможливо. А що Ксюша? Обтрусилася і побігла собі далі. Тільки вже більш впевнено, струшуючи з колоди напарницю. Я потім спостерігала її тактику. Де б вона не виявлялася, захоплює найвпливовішого на цьому майданчику життя самця. І це вже справи давно минулих днів, але саме тоді «зірку» з неї зробив, захопився по вуха, мій колишній чоловік. До цього вона була просто "дочка політика" і "тусовщиця всередині Садового кільця". У кожного свій шлях. У одвічній грі чоловіки і жінки, у першого є додатковий козир — по**і», - раніше жорстко заявляла колишня дружина продюсера "Дому-2".

Раніше ми розповідали, як Ксенія Собчак ледь не довела співака Льва Лещенка до самогубства.

Навесні сестра Ігоря Крутого відзначала круглу дату в колі сім'ї та друзів, і на святі був Лев Лещенко, який перехворів пізніше китайським вірусом.

А через час Ксенія Собчак заявила, що хворий Лев Лещенко на вечірці заразив гостей.

За словами Крутого, Лещенко, дізнавшись про слова Собчак, подзвонив йому і зізнався, що думав про самогубство за умови, якщо інформація популярної телеведучої затвердиться.

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